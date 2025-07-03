Средства получат семьи, где доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

С 2026 года в России появится новая ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми, где доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Новвоведение коснется и Владимирской области. Как пишет «», премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду и Соцфонду тщательно подготовиться к запуску этой меры поддержки.НДФЛ будет пересчитываться по ставке 6%, а разница возвращаться семье.Кроме того, уже в 2025 году стандартные вычеты на второго и последующих детей увеличатся вдвое, что позволит семьям экономить до 25 тысяч рублей в год. Правительство обещает и дальше упрощать процедуры получения социальных выплат.