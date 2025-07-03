Об этом сообщило Министерство здравоохранения Владимирской области.

С начала 2025 года санитарная авиация Владимирской области совершила 51 вылет, обеспечив экстренную медицинскую помощь жителям региона. Об этом Министерство здравоохранения Владимирской области.Вертолет доставил 51 пациента, включая 6 детей, в ведущие федеральные медицинские центры, такие как лечебно-реабилитационный клинический центр «Юдино», Российская детская клиническая больница им. Н.И. Пирогова, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачёва и другие специализированные учреждения.Среди самых частых направлений внутри региона были Гусь-Хрустальный район и округ Муром.Самым юным пациентом, перевезенным по воздуху, стала 5-месячная девочка, которую доставили из Областной детской клинической больницы в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Самой пожилой пациенткой оказалась 87-летняя женщина, эвакуированная из Муромской ЦРБ в Городскую больницу № 4 города Владимира.Ранее владимирские мобильные бригады свыше 1100 литров донорской крови.