Алексей из Владимира получил смертельное ранение в январе прошлого года.

Во Владимире семья погибшего участника специальной военной операции больше года не могла получить положенные им по закону выплаты. Ситуация разрешилась только после вмешательства прокуратуры. Подробнее об этой истории — в материале .Трагическая гибельКак стало известно, Алексей Пискарев, сын местной жительницы Ларисы Пискаревой, погиб в зоне проведения СВО в январе прошлого года. В апреле его посмертно наградили Орденом Мужества. У Алексея остались жена и двое несовершеннолетних детей, 14 и 9 лет.Несмотря на столь очевидные обстоятельства и заслуги, семья длительное время не получала причитающиеся им денежные средства.Лариса Пискарева рассказала, что обращалась во все возможные инстанции на территории Владимирской области, но безрезультатно.Вмешательство прокуратурыСитуация изменилась после личного приема матери у первого заместителя прокурора Владимирской области во Владимирском филиале фонда «Защитники Отечества». Прокуратура провела тщательную проверку, подтвердившую факт нарушения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки.Благодаря вмешательству надзорного органа, права семьи погибшего военнослужащего были полностью восстановлены. В итоге родным, которые лишились кормильца, выплатили единовременное пособие в связи с гибелью военнослужащего в размере 5 миллионов рублей, поощрение в связи с посмертным награждением орденом Мужества и пособие на погребение.«Очень хорошо отозвались. Запросили все необходимые документы в различных инстанциях. Постоянно сопровождали меня звонками, спрашивали, как дела и что изменилось. И наконец-то, вот совсем недавно, мы получили то, что причитается нашей семье за погибшего сына и папы двоих детей», — поделилась Лариса.Причины, по которым семья не могла получить выплаты самостоятельно, в прокуратуре не уточняются, однако подобные задержки нередко связаны с бюрократическими сложностями или ошибками на местах.Выплаты семьям погибшихПомимо федеральных выплат, во Владимирской области предусмотрены дополнительные меры поддержки:750 000 рублей – военнослужащему, добровольцу или сотруднику, получившему в 2025 году тяжелое увечье (ранение, травму, контузию).1 250 000 рублей – в равных долях каждому члену семьи военнослужащего, добровольца или сотрудника, погибшего (пропавшего без вести, безвестно отсутствующего) в 2025 году при выполнении задач в ходе СВО или контртеррористической операции, либо умершего вследствие увечья.