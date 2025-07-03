«Квадратный метр» — сеть магазинов, где каждый найдет напольное покрытие для своего дома. На рынке компания больше 15 лет. За это время успела себя зарекомендовать как продавца качественных

«Квадратный метр» — сеть магазинов, где каждый найдет напольное покрытие для своего дома. На рынке компания больше 15 лет. За это время успела себя зарекомендовать как продавца качественных материалов. Во Владимирской области магазин представлен в областной столице и Коврове. «Квадратный метр» — это широкий выбор линолеума, ламината и кварц-винила для любого интерьера. Специалисты магазина помогут