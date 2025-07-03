В 2024 году износ водопроводных сетей составил 73%.

По решению суда, администрация Гусь-Хрустального района теперь обязана разработать и утвердить инвестиционные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это произошло после проверки, проведенной межрайонной прокуратурой, которая выявила серьезные проблемы с водоснабжением и водоотведением., что местные коммунальные предприятия, МУП ЖКХ района и ООО «Водник», работают без утвержденных инвестиционных программ и технических заданий. При этом в 2024 году износ водопроводных сетей составил 73%, артезианских скважин и канализационных сетей — 90%, а очистных сооружений — 80%.В 2023 году потери питьевой воды превысили 250 тысяч кубометров, при нормативе не более 169 тысяч кубометров. Основная причина этих потерь — технические неполадки и острая потребность в ремонте.Прокуратура обратилась в суд с требованием признать бездействие администрации незаконным и обязать ее до 1 марта 2026 года разработать и утвердить техническое задание для МУП ЖКХ района по созданию инвестиционной программы.Ранее , что жителей Владимирской области ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги. С 1 июля 2025 года средний рост платежей составит 13,3%.