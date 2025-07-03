Мост через реку Уводь в Ковровском районе частично перекрыли на плановый ремонт. Проезд возможен только по одной полосе, рассказали в пресс-службе Минтранса области. Мост находится на

Мост через реку Уводь в Ковровском районе частично перекрыли на плановый ремонт. Проезд возможен только по одной полосе, рассказали в пресс-службе Минтранса области. Мост находится на дороге «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма». Для удобства водителей там появились дорожные знаки, светофоры, информационные щиты. Работы проводит «ДСУ-3». Из пресс-релиза Минтранса области Уважаемые водители, соблюдайте