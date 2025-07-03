Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Владимирской области.

В селе Павловское Ковровского района началась масштабная реконструкция водопровода стоимостью 170,9 млн рублей. В рамках проекта планируется не только обновить существующий водопровод, но и построить новые водозаборные точки.По информации министерства ЖКХ Владимирской области, в северной части села уже подготовлена площадка под будущие скважины и расчищается подъездная дорога.Рабочие приступили к бурению первой скважины и установке ограждения. На обе части села доставлены запорная арматура и пожарные гидранты. Ведутся работы по прокладке труб диаметром 160 мм методом горизонтального бурения, а также сварка пластиковых труб и защитных футляров. На участки завезен железобетон для строительства колодцев. В южной части села продолжается монтаж труб и футляров.