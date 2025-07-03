Завершение этих работ ожидается к концу года.

На трассе М-7 Волга в Петушинском районе введены ограничения движения из-за ремонта дороги. Компания ДЭП-7 готовится к проведению ремонтных работ на участке с 94 по 118 км, проходящем через город Покров.В настоящее время ведутся работы по расчистке полосы отвода от поросли. В связи с этим проезжая часть сужена, движение осуществляется по свободным полосам с ограничением скорости до 50 км/ч. Водителям рекомендуется быть внимательными, следить за знаками и соблюдать установленную схему движения.Сообщается, что на одном участке будут выполнены текущие работы по устранению деформаций и повреждений покрытия до конца августа. На другом, протяженностью три километра, запланирован более масштабный ремонт, включающий замену асфальта, укрепление обочин и устройство тротуаров. Завершение этих работ ожидается к концу года.В регионе 12 участков дорог общей протяженностью 25,5 км, включая важные маршруты, такие как Волга – Липна и северный обход Камешково.