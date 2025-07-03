В исправительной колонии №6 запустили пилотный проект «Цифровая ИК».

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Владимирской области пилотный проект «Цифровая ИК». Это первая в стране колония, где активно применяются цифровые технологии и искусственный интеллект для повышения безопасности и надзора за осужденными.Система автоматизирует контроль за соблюдением правил, помогает вести документацию и проводить видеоаналитику. Она фиксирует голоса и изображения, создавая цифровые профили для биометрического учета.Также технологии отслеживают перемещения по территории, оперативно выявляя подозрительную активность.Планируется, что после доработки подобные комплексы будут внедрены во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы страны.Ранее , что во владимирской колонии торговали освобождением.