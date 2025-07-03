Это позволит вывести из «серой зоны» значительную часть туристического бизнеса.

Владимирская область станет одним из 18 пилотных регионов России, где с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года будет проходить эксперимент по легализации гостевых домов. Это позволит вывести из «серой зоны» значительную часть туристического бизнеса, который сейчас не регулируется и зачастую не соответствует нормам безопасности и санитарии.По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, в некоторых регионах число гостевых домов в 4-5 раз превышает количество официальных гостиниц. Например, в Суздале насчитывается около 300 гостевых домов при 30 гостиницах. Такая ситуация приводит к недобросовестной конкуренции и потерям налоговых поступлений.Новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, направлен на регулирование их деятельности. В рамках эксперимента гостевые дома должны будут соответствовать минимальным требованиям, приравненным к отелям «без звёзд».Среди ключевых требований к гостевым домам: не более 15 комнат для гостей и одновременное размещение не более 45 человек. Устанавливаются минимальные площади комнат: 9 кв. м для одноместной, 12 кв. м для двухместной, и не менее 6 кв. м на гостя при многоместном размещении. Также обязательны системы обнаружения пожара, первичные средства пожаротушения, вентиляция, регулярная уборка, смена белья и доступ в интернет.Ранее , что Владимирский регион в числе самых посещаемых в стране.