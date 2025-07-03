Сейчас льготы действуют только в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о бесплатном проезде для студентов вузов и колледжей по всей стране, в том числе и для Владимирской области. Как пишет «», инициаторами выступили Яна Лантратова и Сергей Миронов.Предлагается, что студенты смогут бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта (кроме такси и маршруток) в регионе, где находится их учебное заведение.Сейчас льготы действуют только в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Авторы считают, что это уравняет условия для студентов из разных регионов.