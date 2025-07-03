Об этом сообщили в администрации города.

Проблему парковки у Больницы скорой медицинской помощи во Владимире решат созданием бесплатной стоянки. Городские власти намерены в ближайшее время создать бесплатную парковку на территории «Красного креста».Заместитель главы администрации Владимира отметил, что вопрос нехватки парковочных мест у медучреждений города, в том числе у БСМП («Красный крест», поднимался неоднократно. Эта проблема обусловлена тем, что исторически многие владимирские больницы размещались в зданиях, изначально не предназначенных для оказания медицинской помощи, и, соответственно, не имеющих парковок.В администрации Владимира считают, что создание бесплатной парковки у БСМП станет долгожданным решением проблемы.больницы Владимирской области получили современное рентген-оборудование.