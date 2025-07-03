Цель эксперимента — выбрать наиболее эффективного оператора для организации платных парковок в городе.

Городские власти Владимира итоги десятимесячного пилотного проекта по внедрению системы платных парковок на центральных улицах. Цель эксперимента — выбрать наиболее эффективного оператора, который затем получит право на постоянную организацию платных парковочных мест в центре города.В «соревновании» участвовали две коммерческие компании. Их работу будут оценивать по 19 критериям, ключевым из которых, как подчеркивают в мэрии, является удобство сервиса оплаты парковки для водителей.В ближайшее время также будут определены конкретные улицы в центре Владимира, где платная парковка будет введена на постоянной основе. Предполагается, что это будут улицы, наиболее востребованные у туристов.Ранее во Владимире жители дома №13 по улице Дворянской в Народный фронт с жалобой на подрядную организацию, проводящую реставрацию соседнего дома купца Тарасова. Строители начали складировать мусор рядом с детской площадкой и заявили о планах по ее частичной ликвидации для организации парковки и летнего кафе.