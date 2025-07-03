Во Владимирской области запланировали масштабные работы по обновлению и возведению детских садов. Регион вошел в число более чем 50 территорий России, где будет проведена комплексная ..

Во Владимирской области запланировали масштабные работы по обновлению и возведению детских садов. Регион вошел в число более чем 50 территорий России, где будет проведена комплексная модернизация инфраструктуры для юных граждан. Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительства РФ подчеркнул важность этой инициативы.Как правительство Владимирской области, на данный момент 27 детских садов уже функционируют. Еще в 18 дошкольных учреждениях ведутся ремонтные работы, финансируемые за счет бюджетных кредитов. Дополнительно, 7 объектов модернизируют благодаря специальным кредитным программам.Куратором механизмов бюджетных кредитов выступает Минстрой России, а оператором проекта является Фонд развития территорий. Эти меры призваны обеспечить комфортные и современные условия для детей и их семей по всей стране.Ранее в суздальском детсаду грубые нарушения хранения продуктов.