Об этом сообщили в администрации города.

Во Владимирской области зафиксировано увеличение числа женщин, отказавшихся от прерывания беременности: доля таких женщин выросла на 2,5%. Губернатор области подчеркнул важность создания благоприятных условий для материнства.По словам главы региона, для повышения рождаемости необходимо обеспечить высокий уровень родовспоможения и неонатальной помощи, а также усилить социальную поддержку семей с детьми. Власти планируют строительство пяти новых женских консультаций в небольших городах и поселках области (до 50 тыс. жителей) в 2025-2026 годах. Кроме того, губернатор отметил успехи в развитии ЭКО и анонсировал открытие отделения вспомогательных репродуктивных технологий в перинатальном центре.Губернатор также сообщил о реализации во Владимирской области региональной программы по повышению рождаемости, включающей большинство мер поддержки, рекомендованных Министерством труда и социальной защиты РФ.