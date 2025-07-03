Считают ступени до квартиры. В Кольчугино жители многоэтажного дома №8 на площади Ленина вынуждены 4-й месяц преодолевать лестничный марафон в девять этажей. В 2024 году дом вошел в

Считают ступени до квартиры. В Кольчугино жители многоэтажного дома №8 на площади Ленина вынуждены 4-й месяц преодолевать лестничный марафон в девять этажей. В 2024 году дом вошел в региональную программу капитального ремонта по замене лифтов. Работы должны были начаться еще 3 октября прошлого года, но подрядчик приступил к ним лишь в феврале 25-го. В итоге