Продовольственные товары в основном подорожали.

Индекс потребительских цен в России за последнюю неделю июня остался практически на прежнем уровне. По данным Росстата, с 24 по 30 июня он вырос всего на 0,07%, а с начала года инфляция составила 3,76% (3,88% годом ранее).Продовольственные товары в основном подорожали: маргарин и обеды вне дома (+0,4%), варёная колбаса, детские молочные смеси и водка (+0,3%), мясо, молоко, хлеб и печенье (+0,2%). Снижение цен отмечено на яйца (-1,6%) и некоторые крупы. На рынке овощей в целом зафиксировано небольшое снижение цен (-0,1%): капуста и картофель подешевели, а морковь подорожала на 0,25%, яблоки и огурцы – более чем на 1%.В аптеках выросли цены на лизобакт, левомеколь и ренгалин (до +0,7%), а на валидол – немного снизились. Из товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (+0,7%), подгузники и гигиенические прокладки (+0,5%). Электроника продолжила дешеветь: смартфоны (-1,1%), телевизоры (-0,6%), пылесосы (-0,3%).В сфере услуг подорожала квартплата в муниципальном жилье (+0,8%) и проезд в городском транспорте (+0,4-0,5%), а проживание в гостиницах стало доступнее (-0,3-0,5%).сообщалось, что с 1 июля во Владимирской области подорожают тарифы на коммунальные услуги.