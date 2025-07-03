Муромлянин попал под уголовное дело за уклонение от армии. Мужчина подлежит призыву и у него нет оснований для освобождения или отсрочки, также, согласно результатам медкомиссии, он годен

Муромлянин попал под уголовное дело за уклонение от армии. Мужчина подлежит призыву и у него нет оснований для освобождения или отсрочки, также, согласно результатам медкомиссии, он годен для службы. По информации пресс-службы прокуратуры области, муромлянин получил повестки, но в назначенное время не пришел в военкомат. Уклоняясь от армии, он не появлялся по месту жительства и