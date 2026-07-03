В госуниверситете прошла церемония награждения лучших выпускников Владимира.

Торжественное чествование лучших выпускников этого года состоялось в стенах ВлГУ. Всего в текущем сезоне средние общеобразовательные школы областного центра окончили 1579 одиннадцатиклассников. На прошедших государственных экзаменах сразу 29 ребят сумели показать абсолютный результат, набрав сто баллов.Среди одиннадцатиклассников престижную награду «За особые успехи в учении» получил 314 человек. Данный показатель превысил результаты прошлого года, когда высоких знаков отличия удостоились 289 выпускников.