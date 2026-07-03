В госуниверситете прошла церемония награждения лучших выпускников Владимира.
Торжественное чествование лучших выпускников этого года состоялось в стенах ВлГУ. Всего в текущем сезоне средние общеобразовательные школы областного центра окончили 1579 одиннадцатиклассников. На прошедших государственных экзаменах сразу 29 ребят сумели показать абсолютный результат, набрав сто баллов.
Среди одиннадцатиклассников престижную награду «За особые успехи в учении» получил 314 человек. Данный показатель превысил результаты прошлого года, когда высоких знаков отличия удостоились 289 выпускников.