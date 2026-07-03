Еще два новых троллейбуса на частично автономном ходу выйдут на улицы Владимира до 11 сентября. Власти уже заключили соответствующий контракт с компанией-поставщиком. Стоимость закупки —

Еще два новых троллейбуса на частично автономном ходу выйдут на улицы Владимира до 11 сентября. Власти уже заключили соответствующий контракт с компанией-поставщиком. Стоимость закупки — почти 44 миллиона рублей. Известно, что парк пополнится транспортом от «Волгабаса». Это будут низкопольные троллейбусы вместимостью до 90 пассажиров. Скорость движения по условиям контракта ограничат. Транспорт будет ездить со скоростью