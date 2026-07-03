В отношении 19-летнего заключенного колонии, осужденного за попытку теракта, возбудили новые дела об экстремизме.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовные дела об экстремизме в отношении 19-летнего заключенного, лишенного гражданства России. Сейчас он отбывает наказание в одной из местных колоний.Ранее за попытку теракта в Ярославле и мошенничество фигурант получил 11 лет колонии. В тюрьме он пропагандировал запрещенное экстремистское движение среди заключенных. Кроме того, в мае 2026 года его осудили за нападение на сотрудника исправительного учреждения.Следователи СК во взаимодействии с ФСБ и тюремным ведомством собирают доказательства по новым фактам противоправной деятельности.