Во Владимире по поручению главы города благоустраивают так называемые «въездные ворота» во Владимир. Речь заезде в древнюю столицу со стороны Москвы. Первое, что попадется в глаза дорога от

Во Владимире по поручению главы города благоустраивают так называемые «въездные ворота» во Владимир. Речь заезде в древнюю столицу со стороны Москвы. Первое, что попадется в глаза дорога от микрорайона Энергетик до поворота на Юрьевец. Глава города Сергей Волков проводил рабочий выезд, следил за ходом работ по скосу травы, обновлению вывесок и уборки мусора. Далее выезд