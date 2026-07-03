Фигурант, отбывающий 11-летний срок за терроризм, снова попал под следствие — теперь за публичные призывы к экстремизму и участие в запрещённой организации, сообщили в СК России по

Фигурант, отбывающий 11-летний срок за терроризм, снова попал под следствие — теперь за публичные призывы к экстремизму и участие в запрещённой организации, сообщили в СК России по Владимирской области. Уроженец Украины 2005 года рождения в 2024 году получил срок за попытку поджога телекоммуникационной вышки в Ярославле. В 2025-м его лишили российского гражданства, которое он успел