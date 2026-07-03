Участники продемонстрировали отличные навыки работы со смартфоном и цифровой безопасности.

В Рязани подвели итоги масштабного турнира по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста. В соревновании приняли участие около 12 тысяч человек из России и стран зарубежья, а в финал вышли 207 сильнейших участников. Владимирскую область представили талантливые «киберспортсмены», продемонстрировавшие высокий уровень цифровой грамотности.Игорь Кукушкин из нашего региона завоевал золото в номинации «Весь мир в кармане», где участники проявляли свои навыки работы со смартфоном, и два серебра — в тематическом зачете «Россия — наш общий дом» и в абсолютном первенстве среди мужчин. Ольга Есипова стала абсолютной победительницей турнира, заняв первые места во всех личных номинациях среди женщин. Вместе участники обеспечили области лидерство в командном зачете. В спецноминации «Защитники Отечества» ветеран Максим Малютин занял почетное второе место.Турнир помог пожилым людям освоить основы цифровой безопасности и укрепить культурные связи между регионами страны.