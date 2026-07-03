Четыре местные инициативы победили во всероссийском конкурсе родительских сообществ.

Всероссийский родительский комитет подвёл итоги третьего сезона конкурса инициатив. Его организатором выступило Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. В число победителей вошли четыре проекта из Владимирской области. Они охватывают такие направления, как духовно-нравственное, трудовое, экологическое воспитание, а также социализация подростков группы риска.Гранты на общую сумму свыше 2,91 млн рублей направят в четыре школы региона. Муромская школа № 15 реализует проект «Медийный семейный цех «РадиоВО». Школа № 23 города Коврова займётся инициативой «Почувствуй вкус жизни». Воршинская средняя школа Собинского округа проведёт Семейный экологический фестиваль «Идеи для творчества берём у природы». Школа № 3 города Вязники организует Семейный арт-фестиваль. Завершить все проекты необходимо до 15 ноября 2026 года.