Региональное МЧС объявило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, а сводки происшествий пополнились пожарами в жилых домах.

Сегодня, 3 июля 2026 года, Владимирская область снова живет в режиме повышенной готовности. Региональное МЧС объявило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, а сводки происшествий пополнились пожарами в жилых домах и серьезным ДТП с возгоранием автомобиля. «33Live.Ru» собрал главные новости дня.Беспилотная тревога: регион снова под ударомУтро 3 июля началось с экстренного оповещения. Управление МЧС по Владимирской области распространило сообщение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств. Телефон экстренных служб — 112.Напомним, днем ранее, 2 июля, область пережила аналогичную тревогу: сигнал «Беспилотная опасность» звучал утром, а к половине одиннадцатого был дан отбой. Однако уже на следующий день угроза вернулась. В МЧС напоминают: при обнаружении обломков БПЛА ни в коем случае нельзя к ним приближаться — необходимо сразу звонить по номеру 112.По данным источников, с начала 2026 года на территории региона зафиксировано уже более 30 инцидентов, связанных с беспилотниками. Ситуация остается напряженной.Огненные сводки: пожары в Александрове и ВладимиреВечером 2 июля, в 20:27, в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области поступило тревожное сообщение. На Судогодском шоссе, 23 во Владимире загорелась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома. К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекли 6 единиц техники и 20 человек личного состава.Чуть раньше в тот же день, в 14:19, пожар вспыхнул в Александрове — на улице Топоркова, 1 загорелся электрический щиток в подъезде многоквартирного дома. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра, но задымление создало серьезную угрозу для жильцов. Огнеборцам удалось спасти четырёх человек, в том числе одного ребенка. Еще семь жильцов, из которых один — ребёнок, были эвакуированы. На месте работали 5 единиц техники и 12 человек личного состава МЧС.Еще одно происшествие — уже на трассе. Около пяти вечера 2 июля в Судогодском районе, между деревнями Лаврово и Быково, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелся легковой автомобиль. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий участвовали 9 человек и 3 единицы техники.Погода на 3 июля: дожди, грозы и высокий класс пожароопасностиМетеорологическая обстановка на 3 июля — облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем не исключены грозы. Ветер ночью юго-западный, днём сменится на западный и северо-западный, скорость — 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днём воздух прогреется до +24...+29 °С.Несмотря на осадки, пожарная обстановка в регионе остается напряженной. По данным МЧС, 3 июля на территории четырёх муниципальных образований — Владимир, ЗАТО Радужный, Собинский и Судогодский районы — сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. На остальных 16 территориях области прогнозируется третий класс. Сохраняется риск природных и ландшафтных пожаров, в том числе в зоне торфяных месторождений.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .