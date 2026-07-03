Работы ведутся по федеральному проекту модернизации коммунальной инфраструктуры.

Во Владимирской области продолжается реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Он входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного в 2025 году. Его задача — системное обновление жилищно-коммунального хозяйства страны и повышение качества услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения.В 2026 году на эти цели в регионе выделено почти 500 млн рублей, из которых 317 млн поступило из федерального бюджета. Средства направят на 10 мероприятий, одно из которых развернулось в городе Кольчугино. По нацпроекту там идёт капитальный ремонт тепловых сетей. Специалистам предстоит заменить более 5 км аварийных трубопроводов на четырёх участках:– ул. Мира от ТК-5 до ТК-18;– ул. Гагарина, 4 — от ТК-73 до ТК-73,5;– от ТК-18 по ул. Шиманаева до ТК-18,8 по ул. Щербакова;– от ТК-138 по ул. Ленина, 3 до ТК-144 на пл. Ленина, 1.Стоимость работ превышает 150 млн рублей. Их завершение позволит улучшить качество и надёжность теплоснабжения для более чем 4 тысяч кольчугинцев. Речь идёт о жителях 94 многоквартирных домов — это 10 процентов населения города, — а также о четырёх социальных объектах, включая Центральную районную больницу.На сегодняшний день на объектах завершена подготовка, завезены материалы и размещена техника. Сейчас рабочие вскрывают тепловые камеры, демонтируют старые трубы и монтируют новые, а также устанавливают запорную арматуру. На время ремонта проложен временный трубопровод горячего водоснабжения, чтобы минимизировать неудобства для жителей.