По прогнозам синоптиков, сегодня во Владимирской области ещё жарко – до 29 градусов. Но местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. В выходные погода испортится. В субботу
<a href="https://33live.ru/novosti/03-07-2026-v-vyxodnye-vo-vladimirskoj-oblasti-ozhidayutsya-dozhdi-i-grozy.html" target="_blank">В выходные во Владимирской области ожидаются дожди и грозы</a> - По прогнозам синоптиков, сегодня во Владимирской области ещё жарко – до 29 градусов. Но местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. В выходные погода испортится. В субботу
[url=https://33live.ru/novosti/03-07-2026-v-vyxodnye-vo-vladimirskoj-oblasti-ozhidayutsya-dozhdi-i-grozy.html]В выходные во Владимирской области ожидаются дожди и грозы[/url] - По прогнозам синоптиков, сегодня во Владимирской области ещё жарко – до 29 градусов. Но местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. В выходные погода испортится. В субботу