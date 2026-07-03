По прогнозам синоптиков, сегодня во Владимирской области ещё жарко – до 29 градусов. Но местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. В выходные погода испортится. В субботу

По прогнозам синоптиков, сегодня во Владимирской области ещё жарко – до 29 градусов. Но местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. В выходные погода испортится. В субботу Центральную Россию накроет циклон. В нашем регионе станет пасмурно. 4 июля во Владимирской области обещают сильные дожди и местами грозы. Днём – максимум до плюс 25 тепла. 5