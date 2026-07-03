При возникновении любой экстренной ситуации следует немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Жителям Владимирской области следует подготовиться к неблагоприятным погодным условиям. Днем 4 июля и в ночь на 5 июля в регионе прогнозируются грозы с дождем, местами сильные ливни, град и усиление ветра порывами до 15–18 метров в секунду.МЧС предупреждает, что такие явления значительно повышают риски различных происшествий. Возможны обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций, падение деревьев и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.Граждан призывают быть максимально осторожными во время прохождения грозового фронта. По возможности рекомендуется не выходить на улицу и не оставлять транспортные средства под деревьями или вблизи ненадежных конструкций.