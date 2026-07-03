Во Владимире в торжественной обстановке наградили ветеранов боевых действий в честь праздника. 1 июля вся страна вспоминает подвиги героев и говорит спасибо тем, кто с честью и достоинством

Во Владимире в торжественной обстановке наградили ветеранов боевых действий в честь праздника. 1 июля вся страна вспоминает подвиги героев и говорит спасибо тем, кто с честью и достоинством защищал страну на поле боя. Слова благодарности также выразил глава города Сергей Волков в своем обращении в социальных сетях. Сергей Волков, глава города Сегодня вы являетесь достойным