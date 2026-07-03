Масштабное благоустройство Владимира в самом разгаре.

По поручению главы города Сергея Волкова во Владимире ведется системная работа по благоустройству въездных групп и популярных общественных зон. Цель масштабного проекта — создать комфортную атмосферу, которая встречает гостей и радует местных жителей с первых минут пребывания в городе.Ключевой маршрут обновления охватывает территории от микрорайонов Энергетик и Юрьевец до проспекта Ленина. Особое внимание уделено смотровой площадке у филармонии, которая станет символическим переходом к историческому центру. Приятно, что в процесс активно вовлекается бизнес: предприниматели помогают наводить порядок на прилегающих участках, обновлять фасады и озеленять территории.На улице Благонравова специалисты провели сложную работу по осушению участка, после чего высадили более 800 деревьев и кустарников. Параллельно в городе продолжается санитарная обрезка деревьев и уход за 20 километрами живых изгородей.На проспекте Ленина, у дома 1, по итогам народного голосования строится новая зона отдыха. Подрядчик уже укладывает плитку, а до конца лета здесь появятся современное освещение, детская площадка и видеонаблюдение. Городские власти призывают жителей бережно относиться к обновленным объектам и вместе заботиться о красоте Владимира.