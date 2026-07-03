Во Владимирской области проходит ставшая традиционной Всероссийская акция «Коробка храбрости».

Во Владимирской области проходит ставшая традиционной Всероссийская акция «Коробка храбрости». Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, который вместе с помощниками принял активное участие в мероприятии.Акция призвана поддержать детей, находящихся на длительном лечении в больницах и реабилитационных центрах. Ребятам требуется изрядное мужество, чтобы каждый день выдерживать сложные медицинские процедуры, включающие капельницы и уколы. Тёплые слова поддержки и небольшие подарки вселяют в детей уверенность, у маленьких пациентов появляются силы и дальше бороться за жизнь.На сей раз «коробки храбрости» наполнились книжками и альбомами, фломастерами и игрушками — словом, всем, чем можно скоротать больничное время.«В моём избирательном округе в каждом муниципалитете дети получили возможность выбрать то, что им нравится. Присоединяйтесь и вы», — обратился к землякам депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.