Ансамбль народной музыки блестяще выступил на фестивале «Венок дружбы».

Владимирский ансамбль народной музыки «Вишенка» успешно завершил гастроли в белорусском городе Бобруйске. Там артисты достойно представили областной центр на престижном Международном фестивале народного творчества «Венок дружбы».Крупный культурный форум объединил свыше 500 исполнителей и творческих групп из шести государств. Владимирский коллектив сумел выделиться среди многочисленных участников, представив зрителям яркую и эмоциональную программу. Артисты передали всю глубину, теплоту и энергетику традиционной русской песни, завоевав бурные овации и признание зарубежной аудитории.Творческий успех ансамбля способствует укреплению дружественных и культурных связей между братскими народами.