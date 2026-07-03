Интерфакс опубликовал национальный рейтинг университетов за 2026 год. ВлГУ вошёл в двадцатку лучших в направлении «Образование». 15-16 место наш опорный вуз разделил с Нижегородским

Интерфакс опубликовал национальный рейтинг университетов за 2026 год. ВлГУ вошёл в двадцатку лучших в направлении «Образование». 15-16 место наш опорный вуз разделил с Нижегородским государственным университетом имени Н.И.Лобачевского (НИУ). Оба университета набрали 890 баллов. Кроме того, Владимирский госуниверситет занял 18 место в рейтинге лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и