Университет вошел в топ-20 лучших вузов России в категории «Образование» престижного рейтинга «Интерфакс».

Владимирский государственный университет показал высокие результаты в свежем национальном рейтинге вузов за 2026 год, подготовленном агентством «Интерфакс». Опорный университет области вошел в двадцатку лучших учреждений страны по направлению «Образование». Наш вуз набрал 890 баллов, разделив 15–16 строчки престижного списка с Нижегородским госуниверситетом имени Лобачевского.Дополнительно успехи ВлГУ подтвердило исследование аналитического центра SuperJob. По уровню доходов выпускников, занятых в сфере экономики и финансов, владимирский университет занял 18-е место среди всех российских высших учебных заведений.В настоящее время в вузах и колледжах региона продолжается активная фаза приемной кампании. Будущие студенты могут направить свои заявления дистанционно через портал Госуслуг при помощи современных цифровых сервисов, развитие которых предусмотрено национальным проектом «Экономика данных».