Возгорание произошло вчера поздним вечером. Сообщение поступило спасателям в 20.27. В пятиэтажном доме №23 на Судогодском шоссе загорелась квартира на 2 этаже. Огонь вспыхнул на кухне. Пламя

Возгорание произошло вчера поздним вечером. Сообщение поступило спасателям в 20.27. В пятиэтажном доме №23 на Судогодском шоссе загорелась квартира на 2 этаже. Огонь вспыхнул на кухне. Пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. Огнеборцы спасли 9 человек, среди которых четверо детей. Эвакуировано было 20 человек, из них 10 детей. К сожалению, двое пострадали. Один из