Главарь преступной группы и ещё восемь соучастников легализовали на территории России более 2 тысяч мигрантов. С сентября 2022 года по май 2024 года 35-летний житель Владимира и его подельники

Главарь преступной группы и ещё восемь соучастников легализовали на территории России более 2 тысяч мигрантов. С сентября 2022 года по май 2024 года 35-летний житель Владимира и его подельники фиктивно регистрировали иностранцев в принадлежащем им жилье в областном центре. При этом трое граждан одной из центральноазиатских республик подыскивали приезжих, нуждающихся в постановке на миграционный учет.