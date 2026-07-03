Сотрудники УВМ УМВД изъяли документы у отбывающих наказание в колониях региона. Решения приняты на основании федерального закона о гражданстве, сообщили в УМВД России по Владимирской

Сотрудники УВМ УМВД изъяли документы у отбывающих наказание в колониях региона. Решения приняты на основании федерального закона о гражданстве, сообщили в УМВД России по Владимирской области. Полицейские лично ознакомили каждого с решением о прекращении гражданства, после чего паспорта признали недействительными и изъяли. Также осуждённых сняли с регистрационного учёта. С начала 2026 года в регионе вынесли