Всероссийский родительский комитет подвёл итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Его организатором выступило Общество «Знание» при поддержке Министерства

Всероссийский родительский комитет подвёл итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Его организатором выступило Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения России. В числе победителей – 4 проекта из нашего региона по направлениям: «Духовно-нравственное воспитание», «Трудовое воспитание», «Экологическое воспитание» и «Социализация подростков группы риска». Гранты на сумму более 2,91 млн рублей получат следующие образовательные учреждения нашего