На конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области» в 2026 году поступили 92 заявки.

Конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области» — масштабный проект по определению наиболее благоустроенных поселений вновь собрал внушительное количество заявок. В текущем году за почетное звание поборются представители 92 сел и деревень области.Инициатива зародилась еще в 2015 году при поддержке общественных организаций и со временем переросла в важное региональное событие, которое теперь проходит под эгидой правительства области. Опыт прошлых лет показывает, что победителями становятся трудолюбивые и инициативные жители, которые искренне заботятся о своей малой родине.В текущем году оргкомитет сделал акцент на изучении локальной истории и сохранении сельских традиций. Среди новых направлений — смотр информационных стендов «Путешествие сквозь эпохи» и творческий фотоконкурс. Также организаторы ввели дополнительные номинации для авторов геральдических символов и гимнов, а также для самых активных юных сельчан.Главным призом для обладателя Гран‑при станет денежная премия в размере 300 тысяч рублей. Впрочем, организаторы обещают отметить памятными подарками и вниманием каждого участника фестиваля. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пожелал удачи всем участникам.