Суд ужесточил наказание рецидивисту из Киржача, заступившись за позицию гособвинения.

В апреле Владимирский областной суд вынес приговор 41-летнему жителю Киржача. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки. Государственное обвинение по делу поддерживал лично прокурор области Иван Грибов. Он настаивал на пожизненном лишении свободы.Следствием установлено, что поздно вечером 10 июля 2025 года пьяный осужденный заметил вышедшую из такси потерпевшую и пошел за ней следом. Затем он напал на девушку, схватив её за шею. Злоумышленник силой отвел жертву в безлюдное место и изнасиловал. Желая скрыть преступление, он попытался задушить её кофтой, после чего утопил в канаве. Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, он забросал тело ветками и скрылся.Суд первой инстанции назначил наказание в виде 24 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Прокуратура не согласилась с таким решением, заняв принципиальную позицию. В апелляционном представлении глава надзорного ведомства указал на мягкость приговора, подчеркнув, что подсудимый ранее уже привлекался за изнасилования, в том числе несовершеннолетней. Прокурор настаивал: только пожизненная изоляция восстановит справедливость и гарантирует, что подобное не повторится. Особо была отмечена исключительная опасность преступника.Первый апелляционный суд общей юрисдикции согласился с доводами прокуратуры. Приговор изменили, назначив виновному пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Решение вступило в законную силу.В последний раз во Владимирской области пожизненный срок выносили в октябре 2017 года. Тогда осудили Анатолия Мазура за создание банды, убийства с особой жестокостью и незаконный оборот оружия.