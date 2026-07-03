В центре Владимира установят новый светофор возле Богородице-Рождественского монастыря. Для пешеходов его оснастят кнопкой. Стоит отметить, что ближайшие переходы находятся в двух минутах

В центре Владимира установят новый светофор возле Богородице-Рождественского монастыря. Для пешеходов его оснастят кнопкой. Стоит отметить, что ближайшие переходы находятся в двух минутах ходьбы от нового светофора. Однако дополнительный регулятор дорожного движения установили в целях безопасности, объяснили в администрации города. Юлия Жирякова, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Это было