Известный актер Владимир Стеклов, у которого недавно родилась третья дочка Арина, впервые показал новорожденную в студии программы Прямой эфир с Андреем Малаховым.

Известный актер Владимир Стеклов, у которого недавно родилась третья дочка Арина, впервые показал новорожденную в студии программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.Новую радость отцовства 70-летнему Стеклову подарила его четвертая жена Ирина, которая младше супруга на 33 года. Их встреча произошла в сложный для артиста период, когда он находился в депрессии. Так называемые смотрины устроили друзья. Когда Ирина поняла, для чего ее позвали попить кофе, то разозлилась и ушла. Но вечером новый знакомый перезвонил. Так все и началось.Появление Арины в их семье стало сродни чуду. Ирина до встречи с ним не могла забеременеть из-за заболевания, которому сопутствует бесплодие. Малышка похожа на своих старших сестер Агриппину и Глафиру, которые родились в предыдущих браках Стеклова. "Такая же нервная и рыжая", — рассказывает артист.Владимир Стеклов не единственный, кто стал отцом в почтенном возрасте. Например, Борис Грачевский вновь стал "молодым папой" в 69 лет, Александр Градский — в 68 лет, Ренат Ибрагимов — в 70 лет.В чем сложности и радости позднего отцовства? Присутствовал ли Владимир Стеклов при рождении своей дочки? Как отреагировали на ее появление Глафира и Агриппина? Подробности — в программе "Прямой эфир".