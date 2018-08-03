Известный адвокат Сергей Жорин, который будет представлять в суде интересы юмориста Евгения Петросяна по иску его супруги Елены Степаненко по разделу имущества, поделился подробностями бракоразводного процесса. Он считает, что супруга сатирика слишком много хочет.

Известный адвокат Сергей Жорин, который будетпредставлять в суде интересы юмориста Евгения Петросяна по иску его супругиЕлены Степаненко по разделу имущества, поделился подробностями бракоразводногопроцесса. Он считает, что супруга сатирика слишком много хочет.По словам защитникаПетросяна, основной доход в семью приносил именно юморист. При этом Жоринпривел довольно нелестное для Степаненко сравнение."Если провестианалогию, то, например, в хорошем ресторане вам перед основным заказом принесуткомплимент от повара. Так вот, Степаненко и была при муже этим комплиментом отповара", – цитирует адвоката Life.ru.Жорин добавил, что Петросян еще до суда предложил супруге забрать половину ихсовместного имущества и даже дал ей право выбора, после чего был готов подписатьдосудебное соглашение.Однакоброшенная женщина на конструктивный диалог не пошла и запросила значительнобольше половины, сделав семейную драму достоянием общественности. По словамСергея Жорина, 4 августа они должны были встретиться с женой сатирика и ееадвокатом Еленой Забраловой."Степаненковдруг заявила, что у нее заболела голова. Потом мы узнали, что за два дня донашей предполагаемой встречи они уже подали в суд. Как выяснилось, Степаненкохочет больше половины имущества, что похоже на хамство или наглость с ее стороны",– рассказал адвокат Петросяна. К слову, клиентами Елены Забраловой былипрезидент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава "Роснефти"Игорь Сечин и другие крупные бизнесмены.Напомним,Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском к супругу о разводе иразделе имущества примерно на один миллиард рублей. Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна романс личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и сталаповодом для скандального развода.