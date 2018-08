Аэрофлот занял лидирующие позиции в конкурсе американского издания Global Traveler на лучшие вина в высоких классах обслуживания. Российский перевозчик удостоен первого места в номинации Лучшее белое вино в бизнес-классе на международных рейсах. Высшую оценку экспертов получило южноафриканское вино La Capra Chenin Blanc 2016.

"Аэрофлот" занял лидирующие позиции в конкурсе американского издания Global Traveler на лучшие вина в высоких классах обслуживания. Российский перевозчик удостоен первого места в номинации "Лучшее белое вино в бизнес-классе на международных рейсах". Высшую оценку экспертов получило южноафриканское вино La Capra Chenin Blanc 2016.Также "Аэрофлот" занял второе место в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах". В обеих номинациях ведущая авиакомпания России опередила мощных конкурентов из США, Европы и Азии — United Airlines, Delta Air Lines, British Airways, Brussels Airlines, All Nippon Airways.Всемирно известное американское издание о путешествиях Global Traveler проводит конкурс "Вина на крыле" с 2004 года. На этот раз ежегодное состязание среди глобальных авиакомпаний прошло в Нью-Йорке. Конкурсанты представили на суд экспертов пять образцов вин — два красных, два белых и одно игристое или шампанское. В состав жюри вошли сомелье, владельцы винных магазинов и производители вина. Судьи оценивали каждый из образцов по результатам "слепой" дегустации."Аэрофлот" — один из лидеров глобальной авиационной отрасли по уровню сервиса. Для авиакомпании важным компонентом обслуживания на борту являются предлагаемые блюда и напитки. "Аэрофлот" неоднократно получал престижные награды за высокое качество вин. Ранее в этом году он был удостоен бронзовой награды международной премии Cellars in the Sky в категории "Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе". Высокое признание экспертов подтверждает, что "Аэрофлот" по праву входит в число премиальных перевозчиков Европы и мира.