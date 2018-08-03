В последние годы примадонна отечественной сцены Алла Пугачева заметно постройнела. Поклонники певицы гадают, как 69-летней артистке удалось так серьезно похудеть. Оказывается, у нее есть личный диетолог, к которому обратился известный музыкальный продюсер Андрей Разин.

В последние годы примадонна отечественной сцены Алла Пугачева заметно постройнела. Поклонники певицы гадают, как 69-летней артистке удалось так серьезно похудеть. Оказывается, у нее есть личный диетолог, к которому обратился известный музыкальный продюсерАндрей Разин.По словам Разина, специалист помог Алле Борисовне, когда она была очень полной. "Врач периодически приводил ее в форму, с ним она теряла за два месяца более 20 кило", – рассказал руководитель группы "Ласковый май".Разин, в свою очередь, находится под присмотром этого диетолога уже около месяца. За это время ему удалось скинуть шесть килограммов, передает сайт "".Более того, брат заслуженного артиста Республики Крым нашел у покойной бабушки рецепт "похудательного чая". Диетолог Пугачевой посмотрел этот рецепт и сказал: "Уникальная схема, разрешаю!".Информация дополняется.