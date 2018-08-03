Трагический инцидент произошел в бразильском штате Параиба, где полицейские убили участника бильярдного турнира. Жозе Мессиас Гедес ди Оливейра вместе с коллегами ехал на соревнования, а правоохранители приняли их инвентарь за винтовки и открыли огонь по машине.

Трагический инцидент произошел в бразильском штате Параиба, где полицейские убили участника бильярдного турнира. Жозе Мессиас Гедес ди Оливейра вместе с коллегами ехал на соревнования, а правоохранители приняли их инвентарь за винтовки и открыли огонь по машине.Всего в инциденте пострадали три человека: ди Оливейра был ранен в живот и вскоре скончался, а два его приятеля получили более легкие ранения, сообщает ТАСС. Правоохранительные органы бразильского штата начали расследование инцидента.Бильярдисты на машине направлялись на любительский турнир и везли в своем автомобиле кии для игры, которые были упакованы в кожаные чехлы. Именно эти предметы и вызвали подозрение у полисменов, которые приняли спортинвентарь за оружие и открыли огонь по машине со спортсменами-любителями.Полиция сообщает, что ди Оливейра сотоварищи не остановились по требованию офицеров, а пострадавшие в свою очередь рассказали, что видели патрульную машину с включенной "мигалкой", но не подумали, что она преследовала именно их автомобиль.