Лайнер Лунная соната вынужден был прервать круиз по Ладожскому озеру и вернуться в порт Санкт-Петербурга, так как около 100 пассажиров обратились к врачам с признаками острого отравления. Сейчас на борту работают следователи и криминалисты.

Лайнер "Лунная соната" вынужден был прервать круиз по Ладожскому озеру и вернуться в порт Санкт-Петербурга, так как около 100 пассажиров обратились к врачам с признаками острого отравления. На берегу их встречали кареты скорой помощи. Сейчас на борту работают следователи и криминалисты. Выявлены грубые нарушения санитарных норм в пищеблоке. Около 50 человек отстранены от работы.Массовое недомогание пассажиры почувствовали сразу после ужина. У многих поднялась температура, началась рвота — все симптомы пищевого отравления. С жалобами обратились более 150 человек, среди которых три члена экипажа.- Меня не миновало. И рвота была, и понос.Самого юного пассажира — 15-летнего подростка — даже пришлось госпитализировать. Сейчас он чувствует себя лучше.Программа круиза носила оздоровительный характер, но теплоход "Лунная соната" вынужден был вернуться в Петербург на три дня раньше запланированного. Судно выполняло рейс по заповедным местам Ладожского озера, и ему пришлось сделать незапланированную остановку в Старой Ладоге, там на борт поднялись сотрудники Следственного комитета."Установлено, что отравление, скорее всего, произошло в столовой, ресторане, на кухне что-то производилось", — рассказал Сергей Сазин, руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.В Петербурге круизный теплоход встречали медики и сотрудники Роспотребнадзора. Образцы всех продуктов с камбуза сейчас изучают в лаборатории. Специалистами уже установлено, что условия хранения пищи были нарушены. К тому же большинство сотрудников трудились без медицинских книжек."Отстранили от работы 40 человек, директор задержан", — сообщил Сергей Сазин, руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.Пассажиры, судя по всему, чувствуют себя уже гораздо лучше, чем накануне. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Пока специалисты склоняются к двум версиям случившегося: недомогание было вызвано либо испорченной пищей, либо вирусной инфекцией. На борту теплохода находились около 300 человек, многим из которых сейчас понадобится размещение в гостинице. Туроператор уже пообещал компенсации.