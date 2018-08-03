Чаще всего люди жалуются на лай по ночам и выгул без поводка и намордника

Чаще всего люди жалуются на лай по ночам и выгул без поводка и намордникаБолее 60 костромичей оштрафованы за нарушение правил содержания собак с начала года, сообщает пресс-служба администрации города.Всего за 7 месяцев костромичи 150 раз жаловались на выгул животных без поводка и намордника, агрессивное поведение собак, нарушение ими тишины по ночам.«За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан в размере до двух тысяч рублей, на юридических лиц – до десяти тысяч рублей», - объяснили в мэрии.В итоге специалисты составили 63 протокола об административных правонарушениях, с собачниками провели профилактические беседы.