Пока большинство отечественных знаменитостей планировали летний отдых, режиссер Федор Бондарчук вел переговоры с риелторами. Кинодеятель решил приобрести себе новую жилплощадь в столице.

Пока большинство отечественных знаменитостей планировали летний отдых, режиссер Федор Бондарчук вел переговоры с риелторами. Кинодеятель решил приобрести себе новую жилплощадь в столице.Новая квартира Бондарчука расположилась в пяти минутах от самого сердца столицы– Кремля. Нового пристанище позволит режиссеру пешком дойти до главных достопримечательностей Москвы.Разговор о недвижимости не был бы полноценным без упоминания ее стоимости. Так, квадратный метр в жилье подобного уровня стоит от 400 тысяч рублей до одного миллиона. По подсчетам экспертов, Бондарчук выложил за новое гнездышко около 90 миллионов рублей в зависимости от состояния, пишет "Собеседник".Стоит отметить, что режиссер выбрал самое подходящее время для покупки. Дело в том, что из-за кризиса цены на элитную недвижимость в столице снизились. Еще пару лет назад звезде пришлось бы переплатить за квартиру как минимум десять миллионов.В новом доме Бондарчука есть все необходимое для комфортной жизни. Объект охраняет круглосуточная охрана. Более того, неподалеку располагаются два парка, где Федор сможет прогуливаться по вечерам вмест­е со своей пассией.Эксперты, в свою очередь, нашли логичное объяснение выбору режиссера. "Несмотря на то, что центр Москвы крайне шумный, в Брюсовом всегда тихо.Поэтому многие обеспеченные люди предпочитают жить именно здесь", – рассказали риелторы.Стоит отметить, что в новое жилье Федор Бондарчук еще не въехал. В данный момент в помещении активными темпами идет ремонт.Дом, в котором поселятся Бондарчук и его возлюбленная. – уникальный. Его построили в двадцатых годах для актеров МХАТа. В последние 90 лет здесь проживали многие известные личности, превратившие дом в памятник истории и культуры.